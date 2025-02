“One Billion Rising 2025”, anche a Reggio Calabria il flash mob mondiale per fermare la violenza contro le donne

StrettoWeb

“Domani, venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 17.30, NUDM RC, il Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi ed il Collettivo Sketch_irridi?!, in stretta collaborazione, saranno a piazza De Nava per partecipare, insieme a 160 Paesi e città del mondo, all’evento di “One Billion Rising 2025”. One Billion Rising è la più grande campagna globale per fermare la violenza contro donne e ragazze (cisgender e transgender), persone gender expansive e la Terra”.

“Un flah mob inventato da Eva Ensler, autrice de “I dialoghi della vagina”, che si ripete annualmente dal 2012 e ci vedrà tutt* ballare sulle note di Break the Chain (spezza la catena)”. E’ quanto si legge in una nota di NUDM RC sul flash mob di domani.

Il manifesto

“Vi invitiamo, dunque, ad esserci per lottare e resistere alle derive che sta prendendo il nostro Paese e “spezzare la catena” insieme a noi !

Questo, in breve, il manifesto di One Billion Rising 2025″:

“Ci alziamo per porre fine alle devastazioni della

repressione e del controllo religioso,

dei falsi media che seminano paura,

delle culture patriarcali, misogine ed escludenti,

delle divisioni e delle disuguaglianze,

del capitalismo cronico e del saccheggio delle risorse,

della povertà devastante,

della militarizzazione a spese dei servizi sociali, del controllo, della violazione, della rimozione e del danneggiamento del corpo delle donne,

della discriminazione contro gli immigrati,

del razzismo,

delle guerre,

dell’occupazione,

della violenza.

Non possiamo più tollerare questa situazione.

Abbiamo finito con l’ipocrisia, le bugie, la manipolazione, l’apatia, la crudeltà, l’esclusione.

Il tempo stringe.

Vogliamo porre fine all’occupazione e al controllo dei paesi, dei corpi delle donne, della Terra, delle menti e dei cuori delle persone.

Vogliamo cura, comunità, gentilezza, solidarietà, inclusione, amore, non guerre infinite, violenza, sofferenza, divisioni e distruzione.

Siamo un miliardo di persone in rivolta e in FURIA”.

