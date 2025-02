“Balorda nostalgia”, Olly vince Sanremo 2025! La Calabria brilla con Brunori 3° e con il premio Bardotti

StrettoWeb

Era uno dei grandi favoriti della vigilia e ha rispettato le attese. Nella sua Liguria, Olly canta “Balorda nostalgia” e vince il Festival di Sanremo 2025. Secondo posto per il sorprendente Lucio Corsi che si porta a casa il Premio della sala stampa e quello, seppur virtuale, di grande rivelazione del Festival. Completa il podio uno straordinario Brunori Sas, grande rappresentante della Calabria all’Ariston che si gode il meritato premio del miglior testo dell’intera competizione (Premio Bigazzi).

Tutti i premi di Sanremo 2025

Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Brunori Sas con “L’albero delle noci“. Il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e il Premio della Critica “Mia Martini” sono andati a Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola“. Il Premio della Sala Stampa a Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“. Il Premio Tim a Giorgia sommersa di applausi e in lacrime, commossa per l’applauso del pubblico.

La classifica finale di Sanremo

Una classifica finale ricca di grandi sorprese quella di Sanremo 2025. Forti i fischi dall’Ariston al disvelamento della classifica finale, in particolare al momento della top 5 dalla quale restano fuori a sorpresa Achille Lauro (7°) e Giorgia (6ª), due dei grandissimi favoriti della vigilia, nonchè fra i più amati dal pubblico (evidentemente non abbastanza votante) e la stampa.

Svelata in ordine inverso la top 5: Simone Cristicchi 5°, Fedez 4° dopo una grande rimonta, Brunori Sas 3°. Finale a due fra Olly e Lucio Corsi con uno 0.4% appena di differenza che premia il giovane cantautore ligure.

Olly (23.8%) Lucio Corsi (23.4%) Brunori Sas (20.3%) Fedez (17.7%) Simone Cristicchi (14.8%) Giorgia Achille Lauro Francesco Gabbani Irama Coma_Cose Bresh Elodie Noemi The Kolors Rocco Hunt Willie Peyote Sarah Toscano Shablo ft Guè, Joshua e Tormento Rose Villain Joan Thiele Francesca Michielin Modà Massimo Ranieri Serena Brancale Tony Effe Gaia Clara Rkomi Marcella Bella

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.