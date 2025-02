I nuovi strumenti con i quali i giovani possono aprire nuove imprese: incontro a Catania

StrettoWeb

Dopo gli incontri organizzati a Messina, Palermo e Agrigento, Unioncamere Sicilia illustrerà domani a Catania, con la Camera di commercio del Sud-Est Sicilia, ai giovani delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, i nuovi strumenti con i quali possono aprire nuove imprese, fra i quali la nuova piattaforma “Servizio nuove imprese” attiva presso tutte le Camere di commercio italiane, nonché i servizi di orientamento e formazione per la certificazione delle competenze. Saranno fornite consulenza e assistenza ai giovani che, dopo il diploma di istruzione superiore oppure già occupati, intendano seguire un percorso sfidante avviando una propria attività imprenditoriale.

Appuntamento domani, 18 febbraio, alle ore 10.00, a Catania, presso la Camera di commercio del Sud-Est Sicilia, in via Cappuccini, 2. L’iniziativa si svolgerà durante l’incontro sul tema “Giovani e impresa: le opportunità sul territorio”, organizzato nell’ambito del programma “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale.

Gli interventi

Dopo i saluti di Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, e di Rosario Condorelli, segretario generale della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia, aprirà i lavori Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia. Seguiranno gli interventi di Francesca Luccerini, referente del programma “Sni” per Unioncamere; Cinzia Tonin, responsabile del Servizio “Punto Nuova Impresa” di Formaper; quindi le referenti dello Sportello “Sni” delle Camere di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, rispettivamente Gabriella Perciabosco, Oriana Giuffrè e Cinzia Liistro; la digital specialist del Punto impresa digitale della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia, Maria Elisa Fazio; Elena Longo, tutor di transizione professionale di Sviluppo Lavoro Italia (già Anpal Servizi).

Antonio Caponnetto, docente di Economia aziendale dell’istituto “De Felice-Olivetti” di Catania, illustrerà il progetto “A scuola di startup”; e Emanuela Perrone, funzionaria del Centro per l’impiego di Catania, parlerà del supporto all’autoimpiego. Infine, le testimonianze di imprese innovative.

