Nuova Pallacanestro Marsala batte CUS Palermo 86-79

La Nuova Pallacanestro Marsala torna alla vittoria tra le mura amiche e si impone per 86-79 contro un CUS Palermo che rimane indietro per tutto il tempo ma fa di tutto per rimontare grazie soprattutto al top scorer del campionato Pirrera che mette a segno ben 33 punti. Ulteriori note positive dell’incontro sono i primi secondi in carriera in Serie C di Enrico Gerardi (classe 2007) ed Antonino Meo (classe 2008), due giovani cresciuti in casa NPM.

Il primo quarto è quello che influenzerà maggiormente l’incontro, con i padroni di casa che si portano avanti sul 6-0 nei primissimi secondi con Miculis, Farruggia e Stankovic e allungano fino a +8, ma subiscono il ritorno degli universitari che si riavvicinano fino a -1 dopo 4′. La NPM piazza però il contro-break con Donato, la tripla del neoentrato Linares e l’ottima intesa tra Tartamella e Niang che più volte mettono in difficoltà gli ospiti. Si va al primo riposo sul 33-18.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Abrignani che vale il +18 per i locali, ma i palermitani con il prolifico Pirrera, Bruno e Bonanno riescono a dimezzare lo svantaggio con 3′ di gioco agli spogliatoi. Le triple prima di Farruggia e poi di Cucchiara ricacciano però indietro i cussini e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 47-36.

Nella terza frazione i locali riescono ad allungare fino a +22 grazie soprattutto al peso in attacco della coppia Miculis-Stankovic difficili da contenere nell’uno contro uno e alle tante palle recuperate sotto le plance da Miculis e Tartamella. Gli ospiti di coach Catania non demordono e con capitan Inzerillo ed il solito Pirrera reagiscono nella seconda metà della frazione a ridurre lo svantaggio sul punteggio di 67-56 all’ultima sirena.

In un ultimo periodo giocato in maniera molto fisica dalle due squadre, sono gli ospiti a rimettere in discussione l’esito dell’incontro riavvicinandosi fino al -3 con 5′ 20” alla sirena finale, ma il quinto fallo di Pirrera a due minuti e mezzo dal termine priva il CUS Palermo del principale realizzatore. La carica di Tartamella infonde coraggio ai ragazzi della NPM, che riescono a mantenersi in avanti fino alla sirena finale che suona sul punteggio di 86-79.

Nel prossimo turno la Nuova Pallacanestro Marsala affronterà in trasferta domenica 23 febbraio alle 19:00 lo Sport Club Gravina.

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala-CUS Palermo 86-79

Parziali: 33-18, 14-18, 20-20, 19-23.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 18, Miculis 12, Cucchiara 5, Abrignani 6, Donato 5, Linares 4, Gentile, Meo, Stankovic 12, Gerardi, Tartamella 16, Niang 8. All. Grillo G.

CUS Palermo: Mensah, Pirrera 33, Bonanno 12, Corrao 10, Filippone 1, Bruno 6, Bertolino 1, Inzerillo 12, Tantillo, Benfratello 4, Fontana, Geraci. All. Catania F.

Arbitri: Cappello C. e Sguali G. di Porto Empedocle (AG).

