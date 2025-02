Nomina di Cannizzaro nella segreteria di Forza Italia, i complimenti da Villa San Giovanni: “con Occhiuto mix vincente”

StrettoWeb

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia di Villa San Giovanni “plaude al prestigioso incarico ricevuto all’On Cannizzaro. Appare oramai normale anche questa nuova nomina dell’On. Francesco Cannizzaro nella segreteria nazionale di Forza Italia, ‘figlia’ di un concreto impegno politico di uno dei deputati che assume una rilevanza politica nazionale all’interno del nostro partito e non solo ma riferimento per l’intero centro destra. Tutto ciò in considerazione dei grandi risultati elettorali di cui ci ha abituato il nostro segretario regionale la cui reputazione e considerazione appare in continua ascesa agli occhi del leader del partito On. Antonio Tajani che he evidentemente promosso l’ ingresso dell’On. Cannizzaro nella segreteria nazionale”, si legge.

“Ancora una volta, grazie a questo importante riconoscimento, la Calabria e la nostra Città metropolitana, avrà un maggior peso politico nell’ambito delle politiche del governo nazionale che stanno vedendo il binomio Cannizzaro/Occhiuto come un mix vincente che sta portando risultati eccezionali in tantissimi ambiti della vita amministrativa della nostra Regione. Gli ottimi risultati alle ultime competizioni europee, il grande apprezzamento rispetto ai continui investimenti infrastrutturali che si stanno realizzando come la Gallico Gambarie o quelle programmate su tutto il territorio regionale e la presenza della ‘Calabria’ nei tavoli e nelle discussioni governative ed europee hanno determinato un giusto riconoscimento politico da parte del partito azzurro che da oggi arricchisce il suo management politico di una figura trainante come l’On. Cannizzaro che saprà sicuramente dare nuova linfa alla direzione nazionale del partito forte della sua azione e del grande entusiasmo del quale siamo da sempre abituati.

“Proprio per questo, anche una notizia straordinaria come questa sembra avere la dimensione di un qualcosa di ‘normale’ perché frutto di impegno, lavoro, dedizione e grande capacità politica che, in un partito che ha sempre fatto della meritocrazia la possibilità di crescita e che oggi conseguentemente scommette su un politico che, nonostante la giovane età, continua a dimostrare capacità politiche che saranno ‘sfruttate’ dal nostro partito nell’ ottica di una continua crescita dello stesso. I nostri complimenti all’ On. Cannizzaro per l’ulteriore traguardo raggiunto che, come sempre, sarà un nuovo punto di partenza per ulteriori successi politici che consentiranno a tutti noi di avere un riferimento politico sempre più importante ed autorevole e che soprattutto continuerà a spendersi per i nostri territori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.