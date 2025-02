L’incanto è finito. “Noi per Santa Caterina”: “politica di inganni e promesse non mantenute”

StrettoWeb

Il 27 febbraio u.s., l’assemblea dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”, dopo approfondito dibattito, e un’ulteriore verifica della condizione generale del quartiere, ha ritenuto opportuno stilare il seguente comunicato stampa. “Alla fine dell’anno 2024 i droni disegnavano nel cielo di Reggio Calabria la scritta “REGGIO SEI UN INCANTO”! Il 2025 ci riporta, purtroppo, alla dura realtà dell’oggi. Con gli stessi atavici e aggravati problemi, il nostro quartiere di Santa Caterina, continua a vivere nel più totale “DISINCANTO”, per colpa di una politica degli inganni, dei rimandi, delle promesse non mantenute, che questa Amministrazione comunale da anni è ormai solita offrire ai cittadini. Elencare le criticità ed i disagi che affliggono il nostro quartiere, ben noti ai nostri Amministratori, è diventato noioso e ripetitivo anche per noi!“, afferma l’Associazione “Noi per Santa Caterina”.

“Il cambio di passo, cercato e voluto dalla cittadinanza, è rimasto una pia illusione. – continua l’associazione – La nostra Associazione aveva dato piena fiducia alle promesse evidenziate in occasione dell’incontro, tenutosi il 30 dicembre u.s., a Palazzo San Giorgio: il Sig. Sindaco, Avv. Giuseppe Falcomatà, dava per certa la data del 15 gennaio per l’inizio dei lavori di riqualificazione della Villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”. Si era così riaccesa in noi tutti la speranza per ridare decoro e dignità al problematico quartiere!

Ma tale data è stata abbondantemente superata e chissà quanti altri mesi passeranno perché qualcosa cambi in questa disagiata realtà in cui siamo costretti a vivere, costretti a pietire per vedere risolto anche il più piccolo dei problemi!

Abbiamo constatato, purtroppo, che la strategia messa in atto dall’attuale compagine amministrativa, continua ad incentrarsi su interlocuzioni vuote di significato e improduttive, col solo risultato di sfiancare chi vorrebbe dare il proprio disinteressato contributo, per migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere e non vuole accettarne passivamente il continuo declino.

L’Associazione “Noi per S. Caterina” non ha alcuna intenzione di demordere, e continuerà a farsi carico delle pressanti necessità della gente, opponendosi con coraggio e con ogni possibile iniziativa democratica, all’immobilismo ed alla scarsa credibilità dei rappresentanti politici che, comprensibilmente impegnati in progetti grandiosi ed onerosi, sicuramente importanti per la città, ma ad oggi colpevolmente disattenti nell’assicurare le condizioni basilari per una dignitosa vivibilità del nostro quartiere!

In questo nuovo anno 2025 saremo pronti, come Associazione, a contrastare con tutte le nostre forze, una politica autoreferenziale, incapace di dare soluzioni, assente dal territorio, e che non garantisce i servizi basilari!

Non è questo il quartiere “Santa Caterina” vivibile e civile che vogliamo! Non molleremo, perché amiamo troppo il nostro territorio, pur consapevoli che il nostro impegno dovrà moltiplicarsi: ma essendoci di mezzo il bene comune, non abbandoneremo certamente questa nobile causa!“, conclude l’associazione reggina.

