Nicola Morra (M5S) ha diffamato l’ex Sindaco di Cosenza Occhiuto: condannato dal Tribunale, dovrà pagare una maxi multa | DETTAGLI

Diffamò l’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Con questa accusa, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e già presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, è stato condannato dal Tribunale di Cosenza al pagamento di una multa di 3.500 euro. A far partire la denuncia di Occhiuto, un video pubblicato su Facebook nel 2018 – quando l’ex primo cittadino era ancora in carica – in cui Morra faceva riferimento a presunte collusioni tra l’amministrazione comunale e la criminalità organizzata. “Noi continuiamo ad avere un sindaco che, avendo fatto lavorare la ‘ndrangheta nei maggiori appalti che in passato si sono realizzati su Cosenza…”: questo il passaggio del video incriminato. Morra è stato condannato, inoltre, al risarcimento del danno in favore della parte civile, rappresentata dagli avvocati Nicola e Alessandro Carratelli.

