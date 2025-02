Volley, la New Hospital Paola stacca il pass per le final four di Coppa Calabria

StrettoWeb

La New Hospital Pallavolo Paola, sabato pomeriggio al Tonino Maiorano grazie al netto successo per 3-0 contro la New Teosidos è riuscita ad accedere alle final four di Coppa Calabria che si giocheranno in una sede ancora da definire il 1° e 2 marzo. Rispettati tutti i pronostici negli altri gironi, le squadre che si contenderanno l’ambito trofeo sono Volley Cirò, Todo Vibo Valentia e Marpesca Volley Pizzo. Saranno le final delle “prime della classe” infatti tutte e quattro le finaliste nella regular season del campionato di serie C si sono piazzate tra il primo e secondo posto ad una manciata di punti le une dalle altre dei rispettivi gironi.

Analisi della partita

I set: nella compagine paolana segnaliamo dal primo minuto Stancato al posto di Ritrovato. Inizio contratto da parte della New Hospital si gioca punto su punto, la squadra ospite è un osso duro e non si lascia intimorire né dal fattore campo né dal divario tecnico. Sul 6-9 viene chiamato il time out da Mister Calabrò. New Teosidos riesce a mantenere un minimo vantaggio dalla squadra di casa per un lungo tratto di gioco. Dopo uno scambio da applausi la New Hospital torna in vantaggio sul 17-16. La squadra ospite chiama il time sul 18-16 e resta con il fiato sul collo delle avversarie. Set equilibrato con massimo vantaggio registrato da una parte e dall’altra di tre punti (21-18). Sul 23-19 nuovo time out della New Teosidos, in un momento delicatissimo del set, ennesimo time out sul 24-20 ma da lì a poco la New Hospital finalizza il set: 25-20.

II set: inizio punto su punto, nessuna squadre riesce a prendere un discreto vantaggio. Sull’11-8 primo time out della squadra ospite. La New Hospital alza il ritmo e il vantaggio diventa più consistente per la squadra ospite l’unica arma resta il time out per rallentare il gioco sul 17-11. Momento di difficoltà per la New Teosidos ne approfittano le padrone di casa (21-12). Da segnalare diverse giocate che mandano letteralmente in visibilio il pubblico. Il set termina 25-14.

III set: La New Hospital vuole chiudere al più presto la pratica qualificazione final four. Time out squadra ospite sul 7-2. Time out chiamato dalla squadra ospite sul 16-10. Il vantaggio della New Hospital continua a crescere e New Teosidos non riesce a tornare in partita. Pubblico in visibilio, il set termina 25-14 in poco più di 75 minuti di gioco.

Il palazzetto Tonino Maiorano due settimane dopo il primo posto nel girone è il palcoscenico perfetto per celebrare l’ennesimo obiettivo della stagione fin ora perfetta. La settimana prossima le pallavoliste potranno dedicarsi completamente alla preparazione delle final four del 1° e 2 marzo oltre a rifiatare un poco dopo il tour de force di queste ultime settimane.

