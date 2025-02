Il Napoli sbanda e frena ancora: contro la Lazio è 2-2, l’Inter studia il sorpasso | CLASSIFICA

StrettoWeb

Tre indizi fanno una prova? Chissà se il commissario Antonio Conte crede al famoso adagio. Dopo due pareggi consecutivi arriva anche il terzo per il Napoli che frena da tre giornate consecutive e torna nel mirino dell’Inter. Allergia alla Capitale per i partenopei che dopo aver pareggiato con la Roma, raggiunti 1-1 nel finale, si ripetono sul 2-2 in casa della Lazio. Nel mezzo l’1-1 in casa contro l’Udinese. Napoli che non brilla davanti e si dimostra stranamente perforabile dietro.

La Lazio va subito avanti con Isaksen al sesto minuto, il Napoli trova il pari al 13′ con Raspadori. È chiaro fin dall’inizio che ci sarà da sudare ma la reazione fa ben sperare. Lo sfortunato autogol di Maurisc sembra l’episodio benevolo che può indirizzare la gara, così come il gol annullato a Zaccagni al 67′ per fuorigioco. Il finale di partita, così come accaduto contro la Roma, è però fatale: Dia, subentrato da pochi minuti, firma l’1-1 all’87’.

Il Napoli mastica amaro e sale a quota 56, appena due punti in più dell’Inter che può effettuare il sorpasso. I nerazzurri saranno impegnati nel Derby d’Italia contro la Juventus, non proprio la più semplice delle partite: la posta in palio però è quanto mai doppia.

Risultati 25ª Giornata Serie A

Venerdì 14 febbraio

Ore 20:45

Bologna-Torino 3-2

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Atalanta-Cagliari 0-0

Ore 18:00

Lazio-Napoli 2-2

Ore 20:45

Milan-Verona

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Fiorentina-Como

Ore 15:00

Monza-Lecce

Udinese-Empoli

Ore 18:00

Parma-Roma

Ore 20:45

Juventus-Inter

Lunedì 17 febbraio

Ore 20:45

Genoa-Venezia

Classifica Serie A

Napoli 56* Inter 54 Atalanta 51* Lazio 46* Juventus 43 Fiorentina 42 Bologna 41** Milan 38*** Roma 34 Udinese 30 Torino 28* Genoa 27 Cagliari 25* Lecce 24 Verona 23 Como 22 Empoli 21 Parma 20 Venezia 16 Monza 13

* 1 partita in più

** 1 partita in meno

*** 2 partite in meno

Programma 26ª Giornata Serie A

Venerdì 21 febbraio

Ore 20:45

Lecce-Udinese

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00

Parma-Bologna

Venezia-Lazio

Ore 18:00

Torino-Milan

Ore 20:45

Inter-Genoa

Domenica 23 febbraio

Ore 12:30

Como-Napoli

Ore 15:00

Verona-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:45

Roma-Monza

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.