Musaba: “lavori di messa in sicurezza poco sicuri e fatti male”. La nota durissima: “Sindaco e tecnico hanno fatto i soliti giochini…”

“Dopo oltre 50 anni di lavori da parte di Nik e Hiske per realizzare il Parco Museo Laboratorio MUSABA, ormai uno dei luoghi più frequentati della Calabria, siamo davanti all’ennesima lotta. Il MUSABA ha due ingressi: lato Mammola e lato Grotteria. Quest’ultimo aveva bisogno di urgente sistemazione e la messa in sicurezza della collina dove è posto il Museo”. Comincia così la durissima nota del MUSABA riguardo ai lavori di messa in sicurezza dell’area circostante l’ingresso.

“Spirlì, ex presidente della Regione Calabria, aveva ottenuto €185.000 di fondi PNRR e la Regione Calabria ha incaricato il Comune di Mammola ad avviare i lavori. La Fondazione MUSABA – si legge ancora – purtroppo non è mai riuscita ad avere visione del progetto e quindi il Sindaco e il tecnico hanno fatto i soliti giochini. Adesso i lavori finiti sono fatti male, brutti e poco sicuri e la stradina non consente il passaggio di due mezzi; avranno speso una cifra minimale. Nelle foto lo stato finale dei lavori. Questo è il ringraziamento da parte del Comune di Mammola per tutta la pubblicità che il MUSABA fa per il paese”.

