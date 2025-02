Movida a Catania, pronto il nuovo regolamento: da alcool test nei locali a pattuglie in città. Le novità

StrettoWeb

“Il nuovo regolamento sulla Movida a Catania è pronto per essere discusso in consiglio comunale, dopo il grande lavoro svolto dalle commissioni coinvolte e che hanno depositato emendamenti e dall’ex assessore Gelsomino, che non possiamo non ringraziare”. Lo dichiara il consigliere comunale del Mpa e presidente della sesta commissione Serena Spoto. “Si tratta – prosegue Serena Spoto – di una soluzione condivisa che ha l’obiettivo di incontrare le esigenze dei residenti e quelle dei commercianti e che, certamente, sarà partecipata con altre fasi di dialogo. Ma la situazione che si vive, soprattutto in via Gemmellaro, impone un intervento immediato”.

“Al testo originale sono stati aggiunti alcuni emendamenti presentati dalle commissioni, ma tra le novità principali dobbiamo sottolineare la richiesta di installazione degli alcool test all’interno dei locali e a disposizione dei clienti, il posizionamento di almeno due pattuglie per il controllo del territorio e per vigilare sui decibel, se è vero che adesso il corpo può vantare 80 vigili in più”.

“Altro emendamento la richiesta alla Polizia Municipale di rendere noto sul sito internet istituzionale del Comune di Catania, con cadenza mensile, l’esito dei controlli eseguiti ai sensi del Regolamento, pubblicando un apposito report che abbia riguardo sia alla porzione di territorio sulla quale nel periodo considerato sono stati eseguiti i controlli sia alla tipologia delle violazioni riscontrate ed alle sanzioni elevate”.

