Il 28 febbraio la presentazione degli eventi per i 50 anni del Motoclub Reggio Calabria

“50 anni e non sentirli, anzi sì… e che sound“. Fra scarichi liberi e scarichi a tromboncino fino ad arrivare ai Dbkillers; i primi 50 anni del Motoclub Reggio Calabria, uno dei più longevi ed antichi club motociclistici Italiani, si sentono, eccome. Dal 1975 sono tantissimi i motociclisti, piloti ed appassionati, che sono cresciuti all’interno del Motoclub Reggio Calabria e, questo anno, il Direttivo guidato dall’irrefrenabile Presidente Franco Basile Rognetta, con Vicepresidente Benedetto (detto Bino) D’Agostino, Segretario Maria Martino Consiglieri Giovanni Aricò e Roberto Marcianò, ha in programma un calendario di festeggiamenti su larga scala tali da coinvolgere tutto il territorio reggino e non solo.

Venerdì 28 Febbraio alle ore 20:00, presso la sede della Lega Navale che si affaccia sul porto di Reggio Calabria, verranno ufficializzati gli eventi del 50esimo, fra quelli per i quali il Motoclub interviene per la migliore riuscita, come il servizio di assistenza offerto per le gare ciclistiche e automobilistiche che si svolgono sulla nostra fetta di territorio calabrese, a quelli che, oltre ai festeggiamenti, stimoleranno il bon ton sullo stile di guida e promuoveranno, coinvolgendolo, il territorio.

Nella stessa occasione verranno ufficializzate le nomine dei responsabili che da questo anno guideranno i diversi settori che compongono le diverse appassionate anime del Motoclub:

“settore giovanile”: Leonardo Bensaja, organizzatore e divulgatore del sano modo di vivere la passione delle due ruote fra i giovani;

“settore Maxi Enduro”: Andrea Marrara, esperto pilota nonché organizzatore di escursioni in fuoristrada per enduro di grossa cilindrata;

“settore SuperSport”: Giuseppe Latella, esperto pilota nonché organizzatore di esperienze su pista a bordo delle velocissime supersportive;

“settore Enduro e Cross”: Antonino Martino, esperto crossista su circuito da sempre riconosciuto come punto di riferimento del settore;

“settore Grandi Viaggi”: Pietro Romeo, esperto pilota esploratore ed anche organizzatore di viaggi in moto di lungo raggio;

“settore Reporting”: Andrea Modafferi, esperto di foto e video con la passione dello storytelling del nostro territorio raccontato da chi lo vive su due ruote.

Insomma, “Motoclub Reggio Calabria“: 50 anni di motociclismo strettamente legati alla passione del territorio ed al desiderio di viverlo, esplorarlo, amarlo a bordo delle motociclette in compagnia di una famiglia che ormai da mezzo secolo è radicata nel cuore dei motociclisti della Grande Città di Reggio Calabria.

