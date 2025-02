Motoclub Reggio Calabria, gli eventi per i 50 anni e l’appello: “costruire un autodromo in Calabria” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La sede della Lega Navale di Reggio Calabria ha ospitato la conferenza stampa di presentazione degli eventi legati al 50° anniversario del Motoclub di Reggio Calabria. Un traguardo straordinario per l’associazione reggina, guidata dal presidente Franco Basile Rognetta, con Vicepresidente Benedetto (detto Bino) D’Agostino, Segretario Maria Martino Consiglieri Giovanni Aricò e Roberto Marcianò, che dal 1975 opera attivamente sul territorio reggino.

Ricco il programma di iniziative già a partire dal prossimo mese: coinvolgimento delle scuole con progetti di educazione stradale, eventi che coinvolgono l’intera provincia con il tour che si svolgerà il 7 e l’8 giugno, varie iniziative e incontri che renderanno la città di Reggio Calabria luogo di incontro per tutti gli appassionati delle due ruote di tutta Europa.

I nuovi settori del Motoclub Reggio Clalabria

Il presidente Franco Basile Rognetta ha spiegato: “avevamo un po’ abbandonato la divisione in settori, eravamo più concentrati su di noi, ma ci siamo resi conto che facendo così non si andava verso un ricambio generazionale. Da oggi ufficializziamo tutti i nuovi settori del Motoclub di cui il più importante sarà il settore giovanile. Ci deve essere una rigenerazione, un futuro, perchè altrimenti, come tutte le attività associative di oggi, senza ricambio vanno a spegnersi“.

Ufficializzate, le nomine dei responsabili che guideranno i diversi settori del Motoclub:

“settore giovanile”: Leonardo Bensaja, organizzatore e divulgatore del sano modo di vivere la passione delle due ruote fra i giovani;

“settore Maxi Enduro”: Andrea Marrara, esperto pilota nonché organizzatore di escursioni in fuoristrada per enduro di grossa cilindrata;

“settore SuperSport”: Giuseppe Latella, esperto pilota nonché organizzatore di esperienze su pista a bordo delle velocissime supersportive;

“settore Enduro e Cross”: Antonino Martino, esperto crossista su circuito da sempre riconosciuto come punto di riferimento del settore;

“settore Grandi Viaggi”: Pietro Romeo, esperto pilota esploratore ed anche organizzatore di viaggi in moto di lungo raggio;

“settore Reporting”: Andrea Modafferi, esperto di foto e video con la passione dello storytelling del nostro territorio raccontato da chi lo vive su due ruote.

Leonardo Bensaja: “il settore giovanile vuole sensibilizzare i giovani a una guida sicura”

Leonardo Bensaja, responsabile del settore giovanile del Motoclub, ha spiegato: “il neonato settore giovanile si propone per sensibilizzare il modo sano per andare sulle due ruote. Oggi, con le moto più potenti rispetto agli scorsi anni, si sentono notizie davvero sgradevoli. Il nostro obiettivo è abituare i ragazzi che si approcciano alle due ruote a uno stile di guida più sicuro“.

L’appello di Giuseppe Latella: “costruire un autodromo in Calabria”

Giuseppe Latella, responsabile settore supersportive: “la Calabria non ha autodromi che consentono la velocità su pista. La Sicilia ha questa attività in crescita, esistono 4-5 autodromi su cui si può girare. Anche la Puglia seppur ne abbia di meno. Colgo l’occasione per fare il primo appello per creare una struttura in Calabria che consenta ai giovani di avvicinarsi a questa disciplina che dà la possibilità che ha come fortuna di imparare la moto estremizzando le caratteristiche della guida e diventando più sicuri su strada per capire che certe cose si possono fare su pista e su strada no!“.

