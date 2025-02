La mostra ‘SalvArti’ conquista le scuole reggine: tanti gli istituti coinvolti nel percorso di visita guidata

StrettoWeb

Sempre più scuole sono state coinvolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per la visita guidata alla mostra ‘SalvArti, dalle confische alle collezioni pubbliche’, esposta al Palazzo della Cultura ‘Pasquino Crupi’ a Reggio Calabria, fino al 27 aprile 2025. L’evento, promosso d’intesa con il Ministero della Cultura, Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, Comune di Milano e Città metropolitana di Reggio Calabria, propone un percorso artistico di oltre 80 opere d’arte contemporanea, frutto di due confische da parte dello Stato, una a Roma e una a Reggio Calabria.

Capolavori

Si tratta di capolavori di grandi artisti internazionali tra cui: Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Lucio Fontana, Andy Warhol, Mario Schifani, Massimo Campigli, Salvator Dalì, Robert Rauschenberg, Ligabue, Pomodoro. Anche nel caso della mostra reggina, dopo il percorso espositivo di Roma e Milano, l’evento rappresenta un momento di grande portata culturale e sociale che vuole riaffermare e sottolineare, soprattutto tra le giovani generazioni, il fondamentale valore della legalità. Già dalla sua inaugurazione, secondo l’indirizzo del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, le scuole sono state coinvolte per una serie di visite guidate, in grado di far conoscere ed apprezzare grandi capolavori d’arte, restituiti alla pubblica fruizione dopo un lungo lavoro di sequestro e confisca alla criminalità.

Numeri importanti

Numeri importanti hanno accompagnato i primi giorni dell’esposizione reggina, e molti altri seguiranno, grazie ad programma seguito e curato dal settore Cultura della Città metropolitana, coordinato dal consigliere delegato, Filippo Quartuccio e diretto dalla dirigente Giuseppina Attanasio e dalla funzionaria responsabile del Palazzo della Cultura, Anna Maria Franco. Oltre a presentare un patrimonio culturale che era inaccessibile alla collettività, la mostra ‘SalvArti’ vuole mettere in risalto il ruolo e l’impegno delle istituzioni e forze dell’ordine, coinvolte nel percorso intrapreso dal recupero fino alla definitiva esposizione. Molte di queste opere sono da tempo esposte in maniera permanente al Palazzo della Cultura ‘Pasquino Crupi’ di Reggio Calabria, le altre, una volta conclusa l’esposizione reggina, saranno poi destinate alle più importanti gallerie e musei nazionali d’Italia.

Mostra aperta

La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta da martedì e domenica dalle 8:30 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30. Anche questa attività rientra in un più ampio programma di eventi che supportano con grande impegno, la candidatura di Reggio Calabria a ‘Città della Cultura 2027’, un impegno portato avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà per una nuova narrazione del territorio. L’arte, in questo caso, rappresenta un elemento imprescindibile per l’area del reggino, ricca di innumerevoli testimonianze stratificate da millenni di storia e contaminazioni, che attendono solo di essere raccontate e scoperte dal vasto pubblico di turisti ed appassionati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.