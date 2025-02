Morte Mimmo Lucà, il cordoglio del PD metropolitano di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Partito Democratico metropolitano di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mimmo Lucá, originario di Gioiosa Ionica, che ha dedicato la sua vita alla politica come strumento di giustizia sociale, difesa dei diritti e tutela dei più deboli. “Con la morte di Mimmo Lucá – dichiara il segretario metropolitano del Partito Democratico, Antonio Morabito – perdiamo un uomo che ha fatto della politica un servizio per gli altri, sempre dalla parte di chi aveva meno opportunità e meno voce”.

“Il suo impegno per i diritti sociali, per il lavoro dignitoso, per una sanità e un’istruzione accessibili a tutti, è stato il filo conduttore della sua lunga esperienza politica. Ha sempre mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine, portando avanti battaglie di giustizia e inclusione che parlavano anche alla Calabria. La sua dedizione resterà un esempio. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”.

