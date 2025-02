Morte Francesco Occhiuto: pioggia di solidarietà per la famiglia, tutti i messaggi della politica

Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, è morto nella notte dopo essere caduto dall’ottavo piano dell’appartamento di famiglia. Il giovane 30enne, studente in Psicologia e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ieri sera è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra dell’abitazione ed è stato poi ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza. Inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita.

“La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta.” Il presidente Mancuso ha inoltre rinviato la seduta del Consiglio regionale prevista per lunedì 24 febbraio.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Grande Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime le più sentite condoglianze al Senatore Mario Occhiuto e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto stringendosi al dolore dei familiari tutti per la gravissima perdita del giovane figlio e nipote tragicamente scomparso.

Il senatore Ernesto Rapani esprime il suo più profondo cordoglio e vicinanza all’amico e collega senatore Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Una notizia che ha destato sgomento e commozione, lasciando un dolore profondo in chi conosce e stima la famiglia Occhiuto. “Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole risultano insufficienti” sottolinea Rapani, che si stringe con sincero affetto a Mario Occhiuto in questo momento di immenso dolore. “A lui e alla sua famiglia rivolgo il mio pensiero più sentito, certo che il calore e l’affetto di chi gli è vicino possano essere, seppur in minima parte, un conforto in un momento tanto difficile“. Il senatore esprime vicinanza anche al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, zio della giovane vittima, colpito anch’egli da una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità. Rapani conclude con un messaggio di solidarietà e sostegno: “In queste ore di dolore, il mio cuore è con loro“.

