Morte Francesco Occhiuto, Donzelli e Arianna Meloni a Cosenza: “brutta tragedia, momento difficile per tutti noi”

“La nostra vicinanza alla famiglia. E’ un momento difficile, un momento di riflessione. L’evento è annullato ma ormai eravamo qui e ovviamente cogliamo l’occasione per salutare chi si era prodigato per organizzare l’evento e ovviamente per dare anche la nostra solidarietà a chi è stato colpito da questo grave dolore”. Lo ha detto Giovanni Donzelli deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Dipartimento organizzazione del partito, oggi a Cosenza dove, insieme ad Arianna Meloni ed al sottosegretario alla giustizia Delmastro, dovevano partecipare ad un’iniziativa di partito poi annullata. Gli esponenti di Fratelli d’Italia sono passati alla Provincia di Cosenza per salutare i militanti che si erano comunque radunati prima di sapere dell’annullamento per il grave lutto che ha colpito la famiglia del senatore Mario Occhiuto e del presidente della Regione Calabria Roberto.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia Occhiuto. C’è stata una brutta tragedia e abbiamo deciso convintamente di annullare questo evento e penso che non ci siano altre parole da aggiungere. Non so se incontrerò la famiglia Occhiuto perché credo che sia un momento talmente drammatico e privato che non credo abbiano voglia di vedere nessuno. Almeno per me sarebbe così e credo che rispetterò la volontà della famiglia”. Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, oggi a Cosenza per partecipare a un’iniziativa del partito poi annullata per la morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto.

