Monopoli-ACR Messina, scatta la prevendita: info e prezzi biglietti del settore ospiti

“Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Acr Messina di domenica 2 Marzo. I tagliandi potranno essere acquistati presso il sito ciaotickets.com. La vendita dei biglietti avverrà fino alle ore 19 di sabato 1 marzo 2025, sia online che presso i rivenditori autorizzati del circuito Ciaotickets. Il costo del biglietto di ingresso alla gara per il settore ospiti è di 16 euro + 2 euro diritti di prevendita. Non sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso al Veneziani nella giornata di domenica 9 febbraio 2025″.

Così in una nota il Messina informa circa la prevendita attiva per il match in casa del Monopoli, che i biancoscudati giocheranno tra due giorni, domenica pomeriggio.

