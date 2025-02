Monasterace, accesso agli atti limitato?

StrettoWeb

I gruppi consiliari di minoranza di Monasterace hanno presentato al protocollo comunale una richiesta di annullamento del provvedimento adottato dal sindaco, ritenendolo “inappropriato e contrario ai principi democratici”. Secondo i consiglieri di opposizione Palmiro Spanò, Alessandro Zannino, Andrea Marino e Ilario Papaleo, l’atto sarebbe viziato sia nella forma che nella sostanza, costituendo una limitazione del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Tra le principali contestazioni mosse dalla minoranza, vi è l’assenza di una “preventiva convocazione della conferenza dei capigruppo, passaggio ritenuto fondamentale per garantire il confronto istituzionale prima dell’adozione di misure di questo tipo. Inoltre, il provvedimento viene interpretato come un tentativo di ostacolare l’attività di controllo. Dei consiglieri comunali, soprattutto di quelli di opposizione, in violazione della normativa vigente e del regolamento comunale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.