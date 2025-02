M’illumino di Meno, Messina spegne palazzo Zanca

StrettoWeb

Come da tradizione, anche il città di Messina aderirà alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili spegnendo uno dei monumenti simbolo, ovvero la facciata principale di palazzo Zanca. L’amministrazione del sindaco Federico Basile, accogliendo la richiesta di “Leo e Lions Club Messina Ionio”, ha programmato per il tramite del Servizio comunale alle Politiche Energetiche lo spegnimento dell’impianto di illuminazione artistica della facciata di palazzo Zanca, domenica 16 febbraio, dalle ore 18 alle 18.30.

Le parole di Basile

“L’impegno della città su questo tema va oltre il gesto simbolico, poichè l’azione dell’Amministrazione è volta a delineare una programmazione di transizione energetica per condurre Messina verso modelli di efficientamento energetico – dichiara il sindaco Basile – per il benessere e la sostenibilità del territorio, con l’obiettivo di costruire una città energeticamente efficiente e, conseguentemente, all’avanguardia. A ciò si aggiunge l’impegno a prenderci cura dell’ambiente attraverso la promozione della mobilità sostenibile, la piantumazione di nuovi alberi, la riduzione del consumo energetico mediante l’impiego di luci led, e l’attività di riqualificazione e relamping degli impianti di pubblica illuminazione”.

L’adesione del Comune di Messina alla 21ª edizione, M’illumino di Meno, va oltre lo spegnimento al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad osservare, da una parte, mezz’ora di “silenzio energetico”, spegnendo le luci delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e tutto quanto consuma energia; in quanto alla ripresa del servizio un gioco di luci di colore abbellirà palazzo Zanca per veicolare anche alla collettività il messaggio di rispettare e mettere in pratica le buone regole per la piena sostenibilità ambientale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.