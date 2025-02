Milazzo, il Sindaco Midili mostra in diretta i lavori all’Ex Asilo Calcagno

StrettoWeb

Sono immagine uniche perché l’area è chiusa da ben 50 anni. Nessuno ha visto gli edifici dell’ex asilo Calcagno di Milazzo per mezzo secolo, questa mattina il Sindaco di Milazzo Pippo Midili mostra in diretta sul suo profilo Facebook le prime immagini del cantiere. L’Ex Asilo Calcagno nella zona di Vaccarella, borgo marinaro di Milazzo chiuso da 60 anni diventerà un museo delle tradizioni del mare grazie a un finanziamento regionale. Ad accompagnare il Sindaco in questa visita l’architetto Dragà che è il Rup del progetto, l’Assessore comunale ai lavori pubblici Santi Romagnolo, il responsabile sicurezza del cantiere Gabriele Pergolizzi. Il Sindaco mostra in alcuni scompartimenti i primi pezzi del tetto in acciaio installato, il vano ascensore e le aree, le prime aree cantierate.

Quello che emerge è la bonifica dai rifiuti e dalle sterpaglie che ricoprivano i locali. Dopo la ristrutturazione sarà ripristinato il secondo piano, oggi completamente inesistente. Il Sindaco si è detto “emozionato nel visitare questo luogo il giorno proprio di San Valentino perché io sono innamorato di questo posto”.

Da segnalare lo spazio esterno dell’ex asilo, mostrato in video, che ospiterà il palischermo di San Papino nel futuro spazio espositivo. Sono state recuperate anche le antiche mattonelle che verranno ricollocate negli spazi originali così come previsto dalla Sovrintendenza nel progetto madre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.