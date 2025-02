A Milazzo si accende lo scontro politico: i retroscena in aula consiliare

StrettoWeb

Dopo il monito del consigliere di opposizione Lorenzo Italiano sulla pubblicazione del bilancio consuntivo 2025, è seguito l’appello del consigliere di maggioranza Franco Rizzo che ha invitato tutti ad abbassare i toni dello scontro politico. Il declassamento della democrazia consigliare ad “agorà di scontro e tensione” è e resta in ogni caso uno spaccato di un rapporto malsano tra le due fazioni politiche, poco vissuto sul terreno del dialogo e molto su quello dell’ostruzionismo. A ben vedere però Lorenzo Italiano – storico avversario del Sindaco Midili – è intervenuto tabelle alle mani, oltre ogni forma di demagogia, denunciando dei grossi errori contabili che porterebbero il Comune a essere in disavanzo di 20 milioni di euro.

L’altra vicenda che ha infuocato il dibattito è legata invece alla società di tennis che avrebbe dovuto gestire l’impianto sportivo di Bastione che secondo l’opposizione era “troppo vicina” al Sindaco tanto da far parlare alcuni giornali di parentopoli a Milazzo. Sulla vicenda non è stata fatta luce a dovere perché in effetti risulterebbero tra i soci persone molto vicine al Sindaco. Intanto il contratto di gestione si è arenato. Da qui il rapporto già marcio in aula è decollato alle calende. La finestra delle elezioni comunali si avvicina e i toni inevitabilmente sono sempre più tesi. Eppure il Sindaco Midili che ha sempre rimandato al mittente le accuse per tramite delle sue dirette social, dovrebbe avere una maggioranza abbastanza solida. Dall’altra l’opposizione consiliare è sempre più scarna anche se il consigliere Damiano Maisano è fuoriuscito dal movimento di Cateno De Luca dopo l’avvicinamento di questo al governo di centro-destra strettamente collegato a Midili. Come dire, si vedrà, ma intanto, c’è aria di scontro e puzza di strumentalizzazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.