Milazzo, domenica 23 la “passeggiata per la prevenzione oncologica” con tanti sportelli gratuiti

Domenica 23 febbraio 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00, si terrà la “Passeggiata per la Prevenzione”, un evento all’aperto che avrà luogo in piazza della Repubblica. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione del cancro e del sostegno ai pazienti oncologici. L’evento, organizzato in collaborazione con l’U.O.C. SPEM dell’ASP ME , il Centro Gestionale Screening dell’ ASP ME e l’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina, coinvolgerà attivamente la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni sportive, quelle di volontariato e le scuole locali.

Le associazioni sportive milazzesi promuoveranno l’attività fisica come strumento fondamentale per la prevenzione di numerose malattie, incluso il cancro. Le associazioni di volontariato evidenzieranno il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro il cancro, mentre le scuole sensibilizzeranno le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca scientifica.

Il percorso della passeggiata, prevalentemente pedonale, attraverserà il centro di Milazzo, arrivando fino al Castello di Milazzo e tornando al punto di partenza in piazza della Repubblica. Sarà un’occasione per praticare attività fisica in un ambiente storico e suggestivo, unendo benessere e prevenzione.

L’evento prevede numerosi momenti di riflessione, tra cui letture di testimonianze di pazienti, medici e rappresentanti delle principali associazioni locali, oltre agli interventi di esperti del settore. Saranno allestiti stand tematici per offrire supporto concreto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

I visitatori potranno usufruire dei seguenti servizi:

Stand Onco Beauty e Farmaceutico: prodotti e consulenze specializzate per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia. Soluzioni per la cura di pelle e capelli, con supporto personalizzato per migliorare il benessere durante il trattamento, a cura della Farmacia Alioto.

Stand Nutrizionale: la nutrizionista Dott.ssa Daniela Cani, in collaborazione con Depagroup, si occuperà di offrire consulenze personalizzate sulla gestione della dieta durante il percorso di cura e di sensibilizzare sull’importanza di un’alimentazione corretta per la prevenzione del cancro.

Stand Legale: informazioni sui diritti dei pazienti oncologici, in particolare su permessi e congedi lavorativi, a cura degli avvocati Serena Italiano e Antonina Martines.

Stand di Prevenzione: consulenze gratuite sulla prevenzione e diagnosi precoce di tumori, incluse vaccinazioni per il papilloma virus e screening oncologici (Pap Test, Mammografia), a cura dell’U.O.C. SPEM dell’ASP ME e dell’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina.

Le associazioni AIRC, AIDO, ADMO, Avis e la Croce Rossa Italiana (CRI) parteciperanno all’iniziativa. La CRI garantirà la sicurezza dell’evento con un servizio di assistenza sanitaria e sensibilizzerà sui temi delle malattie sessualmente trasmissibili (MST). AIRC, AIDO, ADMO e Avis informeranno i cittadini sull’importanza della donazione di sangue, organi e midollo osseo.

La partecipazione all’evento richiede una quota di iscrizione di 5 €, che include una t-shirt commemorativa. I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento della ricerca contro il cancro.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 8:30, con uno stand dedicato.

