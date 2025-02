Milazzo, Carmelo Isgrò e il progetto Cassiopea: recuperare una barca a vela di legno e girare la Sicilia

StrettoWeb

A rendere nota questa impresa folle è stata Ilenia, content creator della pagina Ti ci devo portare Sicilia su Instagram (120 mila follower). La collaborazione con il biologo milazzese Carmelo Isgrò, direttore del Museo del Mare, nasce dopo il lancio del progetto Cassiopea. Carmelo recupera una vecchia barca a vela interamente in legno e ormai prossima al ritiro e dopo il varo decide di girare il mar Mediterraneo per finalità didattiche connesse alla biologia marina.

A raccontarlo è la stessa Ilena sulla sua pagina, dicendo che è stata chiamata da Carmelo per condividere insieme alcune tappe di questo viaggio per la parte siciliana. Ad aprile si partirà da Milazzo in direzione Ustica e i due condivideranno la piccola barca a vela “Cassiopea” che da il nome al progetto didattico.

Non ci sono ancora molti dettagli ma il biologo Carmelo Isgrò ha rivelato sul suo canale YouTube i primi passaggi di questa impresa che dovrebbe quindi essere raccontata a “puntate” come una serie Netflix che sicuramente avrà un bel seguito visto l’importanza culturale dell’argomento e per tutti gli appassionati del mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.