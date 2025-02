La Miglior Colomba d’Italia è in Calabria

StrettoWeb

Sono stati 100 i maestri pasticceri provenienti da tutte le regioni d’Italia in gara al Campionato nazionale “Miglior Colomba d’Italia” organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). La gara, svolta alla Fiera del Tirreno Ct (in programma fino al 26 febbraio a Marina di Carrara – Massa e Carrara, è consisita in una sfida riguardante la realizzazione del dolce simbolo della Pasqua in due versioni “Classica” e “Innovativa”. Il primo posto nella categoria classica va a Luigi Barbagallo, pastry chef di San Mango D’aquino, Catanzaro. Medaglia d’argento al maestro pasticciere Raffaele Romano, di Solofra, Avellino, mentre il terzo posto va a Nicola Zanella, pasticcere ventisettenne originario di Pederobba, Treviso. Nella categoria innovativa Roberto Moreschi, maestro pasticciere di Chiavenna, Sondrio, vince la medaglia d’oro con una colomba al caffè e cioccolato al limone.

Il secondo posto del podio è stato conquistato dal giovane pasticciere di Palestrina, Roma, Mattia Buffolo. Mattia ha realizzato una colomba allo zafferano arricchita da uva cilentana macerata nel moscato d’Asti e cioccolato bianco. Medaglia di bronzo alla colomba innovativa di Giuseppe Salzillo, pasticciere di Montecatini Terme, Pistoia, che ha realizzato una colomba ‘Sangria Rivisitata’, impasto rosso e frutti macerati nell’aroma alcolico alchermes.

“I numeri – commenta Matteo Cutolo, presidente Fipgc – parlano da soli, grande partecipazione e professionalità indiscutibile. Questo dolce, uno dei grandi lievitati della tradizione italiana, è stato protagonista di un evento che ha visto riunirsi i migliori interpreti di questa specialità. Con due categorie e così tanti concorrenti in gara, non è stato facile per la giuria selezionare i vincitori. Abbiamo riscontrato in tutti i partecipanti un livello eccellente di preparazione e un grande amore per l’arte della pasticceria, e questo ci riempie di orgoglio“.

