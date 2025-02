Messina, varie figure stabilizzate all’IRCCS-Piemonte

StrettoWeb

Giornata di stabilizzazioni ieri (martedì 25 febbraio) all’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo – Piemonte di Messina con le assunzioni a tempo indeterminato di diverse figure. Hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con il direttore generale dott. Maurizio Lanza e il direttore amministrativo Maria Felicità Crupi, che hanno ringraziato gli uffici per il lavoro svolto: la dott.ssa Smeralda Diandra Anchesi, assistente sociale; il sig. Eddy Lanzo, assistente amministrativo; le dott.sse Alessandra Pelle e Ylenia Zullo, tecnici di radiologia medica; gli infermieri Alessandro Duca, Daniela Bonarrigo, Giulia Runci e Nicola Orlando; e i dirigenti medici dí neuropsichiatria infantile dott.sse Francesca Cucinotta e Emanuela Tripodi. Grande l’emozione per il personale che ha maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione.

