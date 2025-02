Il Messina Volley conquista 3 punti preziosi in chiave play-off: vittoria 3-1 contro il Catania

StrettoWeb

Nona vittoria consecutiva per il Messina Volley che, nella 14ª giornata del campionato di Serie C femminile, si è imposta fra le mura amiche del “PalaRescifina” per 3-1 sul Teams Volley Catania. Le ragazze del presidente Mario Rizzo conquistano tre punti preziosi in chiave play-off, mantenendo quattro punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Polisportiva Nino Romano. Contro le etnee, capitan Michela Laganà e compagne, cedono ai vantaggi nel primo set per ricompattarsi successivamente ed aggiudicarsi i successivi tre parziali e l’intera posta in palio.

Primo set

Il Messina Volley parte avanti nel primo set con Marika Arena e due ace di Sara Arena (+2; 3-1). L’ace di Giulia Pecoraro porta a 4 i punti di vantaggio delle giallo-blu (10-6) ma, dopo un batti e ribatti, le ospiti reagisco e piazzano il break che gli consente di portarsi a -1 (14-13). Mister Francesco Trimarchi chiama time-out che però non sortisce gli effetti desiderati, con le etnee a pareggiare e portarsi avanti (15-16) com due ace di Alice Barbagallo. Arena M. pareggia e le due squadre viaggiano punto a punto fino al nuovo vantaggio ospite (+3; 17-20) grazie a a capitan Ananda Marihno e due palle a terra di Alessandra Aliffi. Secondo discrezionale per la squadra di casa che torna a -1 (20-21) con Giovanna Biancuzzo e Pecoraro. E’ adesso coach Ina Baldi a chiamare la pausa ed al rientro il Messina Volley pareggia e e concretizza il doppio vantaggio (23-21) con Giulia Mondello e Arena M. Nuovo time-out ospite e il Messina Volley piazza il set-point (24-22). Aliffi e Mirea Grasso lo annullano portando il parziale ai vantaggi. Le etnee annullano altri due set-point delle peloritane fino ai due punti di Grasso che consento al Teams Volley Catania di conquistare il primo parziale (26-28).

Secondo set

Secondo in equibrio fino al doppio vantaggio locale (5-3) con Arena S. e Arena M. Mondello firma il +5 (9-4), mentre Aliffi accorcia a -2 (13-11). Nuovo break di casa con Mondello a siglare il +4 (18-14). Coach Baldi chiama time-out, ma ancora Mondello sale in cattedra e con palle a terra porta a 6 (20-14) i punti di vantaggio per il Messina Volley. Le peloritane salgono a +8 (23-15) e le ospiti chiamano il secondo discrezionale. Arena S. materializza il set-point (24-15), annullato da Barbagallo (24-17) e concretizzato dal pallonetto dallo stesso centrale giallo-blu.

Terzo set

Terzo con il Messina Volley a testa bassa che vola a +4 (5-1) con Arena M. e tre punti di Adriana Ignoto. Si viaggia più o meno con questo elastico fino al +8 (16-8) realizzato da Mondello. Mister Baldi chiama time-out, ma sempre l’attaccante giallo-blu dalla battuta piazza il +9 (17-8). Dopo un batti e ribatti, Aliffi e Marinho accorciano a -6 (20-14), mentre Grasso porta le ospiti a -4 (20-16). E’ adesso coach Trimarchi a chiedere la pausa con Arena M. a siglare il +5 (21-16). Grasso acccorcia nuovamente (-4; 21-17) e Laganà realizza il +6 (23-17), anteprima della conquista del set per le peloritane (25-17).

Quarto set

Quarto in equilibrio fino al 7-3 per le locali con Arena M., Laganà, Gloria Scimone e Mondello. La panchina ospite chiama time-out, ma al rientro il pallonetto di Laganaà e i due spunti di Mondello (punto e muro) portano a 7 (10-3) i punti di vantaggio per le padrone di casa. Il gap fra le due squadre rimane pressappoco costante fino ai tre ace della scatenata Mondello, che portano il Messina Volley a +11 (17-6). Nuova pausa etnea ed il Messina Volley vola a +14 (22-8) con Arena M. e Scimone. Il muro di Marinho accorcia a -12 (22-10), ma Arena M. riporta le distanze a +13 (23-10). Il Messina Volley va sul match-point, determinato dalla schiacciata di Scimone.

La soddisfazione di mister Trimarchi

“Sembriamo abbonati a questo risultato – commenta mister Trimarchi a fine gara – però le partite sono figlie delle settimane e questa volta posso solo ringraziare le ragazze, perché è stata una settimana complicata con piccole e grandi difficoltà. Loro non si risparmiano mai e i tre punti sono un ottimo risultato. In campo dimostriamo la possibilità di avere tante formazioni e questo per noi è un vantaggio che nasce dalla programmazione fatta in estate. Il primo set è andato male, anche se è finito ai vantaggi, poi abbiamo fatto un gioco più fluido e il risultato si è visto anche nei parziali”.

Messina Volley – Teams Vollet Catania 3-1 (26-28; 25-17; 25-17; 25-10)

Messina Volley: Pecoraro 2, Lorusso, Mondello 24, Laganà (Cap.) 4, Ignoto 5, Runci, Sorbara, Scimone 6, Arena M. 18, Biancuzzo 2, Pasa, Arena S. 10, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Teams Volley Catania: Aliffi 19, Arnaud 5, Nicotra 1, Rapisarda, Grasso 15, Marinho (Cap.) 4, Lombardo, Sciacca, Barbagallo 4, Titola (Lib. 1) (Cap.). All. Baldi.

Arbitri: De Gaetano e Leonardi.

