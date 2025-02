Messina Volley, Silvana Natoli: “Catania è una squadra giovane e tenace, dobbiamo essere lucide”

StrettoWeb

Il Messina Volley torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” nell’impegno della 14ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze di mister Francesco Trimarchi, vicecapoliste, provengono da otto vittorie consecutive e cercheranno di consolidare la propria posizione in graduatoria contro il Teams Volley Catania di coach Ina Baldi, compagine attualmente impegnata nella lotta per non retrocedere. All’andata capitan Michela Laganà e compagne si sono imposte in terra etnea per 3-0, ma non dovranno abbassare la guardia contro una squadra giovane e tenace.

A presentare il match di sabato alle 20.30 è il libero giallo-blu Silvana Natoli: “Ci stiamo preparando ad affrontare il Teams Volley Catania, squadra composta da giovani, ma anche da giocatrici di esperienza. Per noi, in questo momento del campionato, ogni partita è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo, quindi non guardiamo la squadra che affrontiamo secondo il suo posto in classifica, piuttosto ci concentriamo su fare il nostro gioco per ottenere il nostro risultato. Veniamo da una settimana di pausa dopo la partita contro l’Unime e stiamo preaparando per affrontare il match in maniera lucida e conquistare i tre punti”.

