Messina Volley, Lorusso: “Zafferana squadra esperta, daremo il massimo”

StrettoWeb

Sfida di alta classifica per il Messina Volley che, per la 15ª giornata del Campionato di Serie C femminile, affronterà la capolista Pallavolo Zafferana. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi, seconda forza del torneo, si presentano a questo match con sei punti di ritardo dalle etnee, ma sull’onda di nove vittorie consecutive. Le atlete di coach Castorina sono imbattute dall’inizio del campionato ed all’andata si sono imposte al “PalaRescifina” per 3-0.

A commentare il match di sabato, al circolo didattico Matteo Maglia di Zafferana Etnea, è la schiacciatrice giallo-blu Mariapia Lorusso: “giochiamo in casa della prima in classifica e ritengo che questi siano le partite belle e per cui c’è grande attesa. Ci stiamo allenando tanto, proveniamo da una serie positiva e soprattutto conosciamo le nostre avversarie e l’esperienza che metteranno in campo. Noi stiamo migliorando soprattutto riguardo alla nostra compattezza e andremo a Zafferana mettendo in campo tutto quello che possiamo. Come ho detto altre volte, il girone di ritorno è ancora tutto da giocare e noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Guardando la classifica ci sono altre squadre in lotta per i play-off ed ogni partita sarà combattuta“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.