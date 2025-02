Messina si prepara ad accogliere il 3º Torneo dello Stretto, a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Messina si prepara ad accogliere il III Torneo dello Stretto, prestigioso evento di calcio giovanile organizzato da Fair Play Messina, che si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 presso gli impianti sportivi Cristo Re, la Cittadella Sportiva Universitaria e il Sorbello Stadium di Bisconte. Un appuntamento di rilievo nel panorama del calcio giovanile per le categorie Under 13, Under 12 e Under 11, che vedrà la partecipazione della Juventus Football Club, presente in tutte le categorie con le proprie formazioni e delle Academy Juventus Italiane, pronte a confrontarsi con formazioni provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane.

Un’occasione unica per valorizzare il talento dei giovani atleti e promuovere i valori dello sport

Per presentare ufficialmente il torneo, sabato 1 marzo alle ore 10, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto” di palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro. All’incontro interverranno rappresentanti del mondo sportivo tra i quali, Michele Sbravati, Youth Football Director Juventus; Francesco De Francesco, presidente SSDUnime; e Ignazio Consiglio – Fair Play Messina. L’incontro con i giornalisti sarà un momento chiave per illustrare il programma della manifestazione, gli obiettivi e l’importanza del torneo nel panorama del calcio giovanile italiano. Fair Play Messina invita tutti gli appassionati di sport, i media e la cittadinanza a seguire l’evento e a partecipare a questa grande festa del calcio giovanile. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire i canali ufficiali di Fair Play Messina.

