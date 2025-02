Messina social city, la denuncia di Gioveni: “personale ancora senza stipendio”

StrettoWeb

“Ad oggi il personale della Messina social city non ha ancora ricevuto lo stipendio e il malcontento cresce fra i più di mille dipendenti dell’azienda”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che già mercoledì sera in Consiglio Comunale “aveva denunciato questa condizione in una pregiudiziale, chiede ulteriori spiegazioni visto che certamente non si tratta di carenza di risorse”. “Infatti – spiega Gioveni – come ho avuto modo di dire in Aula, non essendo a fine anno dove magari potrebbe esserci crisi di liquidità, risulta inaccettabile, anche con la condizione favorevole del Bilancio di Previsione dell’Ente approvato lo scorso 10 febbraio che quindi evita il ricorso del pagamento in “dodicesimi”, che l’azienda non riesca a pagare gli stipendi”.

“Dove sta la verità?”

“Dall’attività ispettiva che ho potuto esercitare in questi giorni – prosegue il consigliere – ho potuto verificare due distinte versioni provenienti dai Dipartimenti interessati, ossia il Servizio sociale e quello finanziario che si rimbalzano la palla a vicenda! Inoltre – insiste l’esponente di FdI – dall’azienda fanno sapere che, dopo il pagamento dell’ultima fattura, le risorse non risulterebbero ancora visibili sul conto aziendale! Dove sta quindi la verità?”. “E così – conclude Gioveni – mentre ci si scarica la responsabilità a vicenda i lavoratori sono ancora all’asciutto col rischio e con la mia personale preoccupazione che, in virtù di quanto sta accadendo (e non è certamente la prima volta) vi potrebbero essere ripercussioni sui servizi i cui destinatari, vorrei ricordare, sono esclusivamente persone fragili, in particolare anziani, minori e disabili“.

