Messina, sequestrati oltre 800 chili di pesci di vario genere

La scorsa notte, tra giorno 11 e 12 febbraio u.s., personale della Capitaneria di porto di Messina ha proceduto al sequestro di oltre 800 kg. di pescato di vario genere. In particolare le pattuglie della Guardia costiera hanno sorpreso, presso i punti di sbarco dei traghetti provenienti dalla Calabria, due mezzi che trasportavano prodotto ittico in spregio della normativa di settore. Pertanto, sono stati elevati, in totale, verbali amministrativi per € 38.000 e sequestrati 430 Kg. di novellame di sarda e 390 Kg di prodotto ittico di varie specie tra le quali uggiolo, gambero rosa e sogliola.

Il novellame è particolarmente tutelato dal legislatore e le sanzioni sono elevate in quanto la pesca allo stato giovanile non permette al pesce di raggiungere la maturità per la riproduzione con relativa minaccia per l’ecosistema, mentre il restante pescato viaggiava, a bordo di un mezzo non idoneo, interrompendo la catena del freddo, senza alcuna tracciabilità rendendolo, pertanto, potenzialmente pericoloso per il consumatore finale. A supporto dell’attività è stato chiamato personale dell’Asp di Messina; il quantitativo di prodotto ittico dichiarato idoneo al consumo è stato pertanto consegnato a sei istituti di beneficienza presenti nel territorio del comune di Messina.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di controllo periodico condotto dall’ Autorità marittima di Messina per garantire la tutela delle risorse biologiche marine e salvaguardare la qualità e sicurezza dei prodotti destinati al consumo.

