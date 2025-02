Messina, riqualificazione di piazza Padri Passionisti: sopralluogo di Minutoli e Carreri

StrettoWeb

D’intesa con il sindaco Federico Basile, gli assessori con delega alle Manutenzioni e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli e all’Attuazione del Decentramento Amministrativo Antonino Carreri, unitamente al personale tecnico del dipartimento Manutenzione Strade, ha partecipato stamani al sopralluogo in piazza Padri Passionisti per l’avvio degli interventi strutturali. Le attività previste sono la messa in sicurezza della pavimentazione, la sistemazione delle aiuole attorno agli alberi e la successiva collocazione di nuovi elementi di arredo urbano e di giochi, per eliminare l’attuale stato di degrado, nonostante dal 2018 ad oggi siano stati effettuati numerosi interventi, successivamente vanificati da atti vandalici.

Le spiegazioni di Minutoli

“Come già annunciato dal sottoscritto nel corso di un Consiglio della III Municipalità – spiega l’assessore Minutoli – si avviano gli interventi previsti in piazza Padri Passionisti, per risolvere alcune criticità presenti su quel territorio, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei vari villaggi cittadini. Mi auguro, però, che questa volta ci sia maggiore rispetto per la cosa pubblica, mantenendola pulita ed efficiente, per i residenti e la cittadinanza, affinché non si vanifichi ancora una volta quanto programmato dall’Amministrazione comunale”, ha concluso Minutoli.

