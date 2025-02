Messina, riqualificazione della linea tranviaria, la sospensione del servizio e la durata dei lavori

StrettoWeb

Nella 1ª commissione consiliare del comune di Messina, presieduta da Salvatore Papa, presente tutto lo stato maggiore di Atm, si è discusso della riqualificazione della linea tramviaria. “Abbiamo dato il via alla riqualificazione della linea nel novembre 2024 per consegnare i lavori del primo stralcio, relativo alla sostituzione delle sottostazioni. Stiamo reperendo i circa 50 chilometri di cavi da sostituire, già dal 15 marzo se il cronoprogramma sarà confermato, si partirà con questo tipo di attività”, afferma il presidente Carla Grillo. “Sospenderemo la linea per iniziare dal viale San Martino, dove sarà cambiata la pavimentazione”, rimarca Grillo. Il servizio dovrebbe fermarsi, quindi, tra fine marzo ed i primi giorni di aprile.

“I lavori dureranno 24 mesi”

L’ingegnere Antonino Torre, Rup dei lavori, rimarca: “i lavori dureranno 24 mesi. Abbiamo deciso di dividere i lavori in vari lotti per non bloccare tutta la città. Partiremo dal viale San Martino e l’amministrazione sta valutando anche degli abbellimenti di arredo urbano. Il cronoprogramma? Ci vorrebbero 8-9 mesi nel caso di un cantiere in blocco, mentre i tempi si dilateranno visto che lavoreremo a lotti. La prima parate durerà 12 mesi. Le navette? Sì, stiamo valutando come fare per creare meno disagi possibili ai cittadini”.

