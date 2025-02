Messina, ripristinata la fermata del bus di Corso Cavour. Buda: “utile per far defluire il traffico di fronte l’Università”

StrettoWeb

Appena nominata vicepresidente nel IV Municipio di Messina – centro storico – Debora Buda ha voluto personalmente adoperarsi per ripristinare un servizio chiave per la trafficata via Cavour in centro. “Finalmente tornerà operativa la storica fermata ATM pre-esistente sul Corso Cavour come da me richiesto.” Scrive su Facebook. La fermata serviva una utenza numerosa e da domani – per chi legge oggi – sarà nuovamente attiva, consentendo di decongestionare la fermata che si trova di fronte le Università.

“Il ringraziamento – scrive la Buda andando anche oltre gli schieramenti politici messinesi – va al Vicesindaco Mondello ed alla Presidente di ATM Grillo.” Sono molte le fermate che sono state accorpate e soppresse a seguito di una operazione di razionalizzazione della linea bus comunale a Messina, non poche sono le fermate chiave che fanno defluire il traffico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.