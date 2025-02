Messina, Rinaldo soddisfatto: “la nuova linea 16 Barrato è finalmente realtà”

StrettoWeb

“Dopo un lungo e complesso iter burocratico che ha impegnato ATM, che ha richiesto numerose autorizzazioni e sopralluoghi, finalmente possiamo annunciare una grande novità per i cittadini messinesi: dal 1° marzo 2025, la linea 16 Barrato sarà attiva, un nuovo percorso di trasporto pubblico locale che renderà il Centro Neurolesi più facilmente raggiungibile”, è quanto afferma il consigliere comunale di Messina, Raffaele Rinaldo. “Questa nuova tratta è il frutto di un intenso lavoro iniziato il 10 settembre 2023, quando un cittadino residente in contrada Biagi Casazza (nuova SP 42) mi contattò, facendosi portavoce delle esigenze della comunità locale con un messaggio chiaro e sentito: “I residenti di contrada Biagi Casazza desiderano una linea per poter mandare i figli a scuola e migliorare i collegamenti con il centro città”, rimarca Rinaldo.

Dialogo con Atm

“In pochi giorni, grazie anche al supporto di tutti i componenti dei gruppi consiliari di riferimento al partito Sud Chiama Nord, che hanno sostenuto la mia richiesta, ho avviato il dialogo con ATM, con tutti i dipartimenti competenti e con l’assessore al ramo Salvatore Mondello, chiedendo l’urgente trattazione della questione in prima commissione consiliare. Il 2 ottobre 2023, durante i lavori di questa commissione, ha avuto inizio il confronto con i vertici di ATM, l’allora presidente Pippo Campagna e l’attuale componente del CDA Carla Grillo. Insieme, sono state avviate una serie di azioni per il miglioramento del trasporto pubblico locale e l’istituzione di questa nuova tratta“, spiega Rinaldo.

“Nuova linea faciliterà gli spostamenti”

“Nonostante le difficoltà burocratiche e le molteplici autorizzazioni necessarie – tra cui quelle del Dipartimento Mobilità, della Motorizzazione Civile e della Regione Siciliana – la volontà di migliorare la mobilità cittadina ha prevalso. Sabato 1° marzo 2025, la nuova linea 16 Barrato entrerà ufficialmente in servizio, percorrendo una tratta che collega la Stazione Centrale, passando per Gravitelli, Salita Campola (SP 42), il Centro Neurolesi e le Quattro Strade. Questa nuova linea non solo faciliterà gli spostamenti dei residenti di quel tratto di strada che porta verso i colli San Rizzo e altre zone finora poco servite, ma contribuirà a potenziare la rete di trasporto pubblico verso un centro sanitario di fondamentale importanza, rispondendo così alle richieste di una comunità che ha atteso troppo a lungo”, evidenzia Rinaldo.

“L’introduzione di questa nuova linea, che partirà dalla Stazione Centrale e si concluderà alle Quattro Strade, è un esempio concreto di come, attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e cittadini, sia possibile ottenere risultati che migliorano la qualità della vita di tutti. La nuova linea 16 Barrato non è solo un passo in avanti per la mobilità urbana di Messina, ma rappresenta anche un impegno continuo nel mettere al centro le esigenze delle persone e delle comunità locali. Un altro risultato che conferma l’importanza del nostro lavoro a servizio della cittadinanza“, conclude Rinaldo.

