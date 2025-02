Messina, riapre il tratto dell’A20 tra Rometta e Milazzo

StrettoWeb

Buone notizie per chi deve percorrere l’Autostrada 20. Riapre il tratto tra Rometta e Milazzo ma resta interdetto al traffico, fino alle 24, la carreggiata, in direzione Messina, sempre tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. La chiusura è durata quattro giorni in quanto si è provveduto alla ricostruzione del cavalcavia numero 3 che passa sull’autostrada all’altezza di Spadafora.

“Un intervento importante per migliorare la viabilità e la sicurezza di tutti i viaggiatori”, afferma il Consorzio Autostrade Siciliane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.