Messina, Questore emette due Daspo Willy per grave episodio di violenza urbana a piazza Lo Sardo | DETTAGLI

Sono due i provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, comunemente noti come “Daspo Willy”, emessi dal Questore Annino Gargano, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, a seguito di un episodio pericoloso verificatosi sabato 22 febbraio scorso a Messina, in piazza Lo Sardo, che avrebbe potuto comportare anche gravi conseguenze. A conferma della linea adottata rispetto ad episodi di violenza urbana che destano allarme sociale, nell’ambito delle azioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, la peculiare misura di prevenzione è stata decretata all’esito di un’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Destinatari dei provvedimenti sono i due soggetti, entrambi messinesi, resisi protagonisti della violenta lite verificatasi, a più riprese, nel pomeriggio di sabato scorso. Al termine di una iniziale colluttazione, nata per futili motivi e segnalata da alcuni cittadini al NUE 112, uno dei due soggetti coinvolti è stato colpito alla testa con una pietra raccolta da terra.

Immediato l’intervento delle Volanti della Questura, che hanno rintracciato sul posto il soggetto ferito, ricostruendo l’accaduto. In quella circostanza, gli agenti della Polizia di Stato hanno tuttavia subìto l’attiva resistenza del soggetto trovato in piazza, che è stato dunque accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Dopo aver lasciato gli uffici, lo stesso soggetto è riuscito a rintracciare il suo feritore, minacciandolo con un coltello e determinando così un nuovo intervento degli agenti delle Volanti, i quali, a conclusione dell’attività svolta, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria entrambi i soggetti.

L’episodio verificatosi in piazza Lo Sardo ha certamente generato turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica, mettendo a rischio l’incolumità degli avventori dei locali che insistono sulla piazza e degli stessi passanti, così delineando profili di evidente pericolosità sociale dei due soggetti, peraltro già gravati da precedenti di polizia.

Con il Divieto di accesso alle aree urbane, ad entrambi i destinatari dei provvedimenti è stato fatto espresso divieto di accedere in piazza Lo Sardo ed ai locali prospicienti, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze, per un periodo di due anni.

