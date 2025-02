Messina: presunto inquinamento al villaggio Unrra, mozione in standby in attesa di documentazione aggiuntiva

StrettoWeb

“Avevo preannunciato la presentazione di una mozione da votare nel primo Consiglio Comunale utile per quanto riguarda il presunto inquinamento al villaggio Unrra, che si sta svolgendo proprio oggi e che ci vede qui seduti in aula dalle 9:30 e che, a distanza di diverse ore, non è ancora terminato”, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo. “Questa mattina i colleghi del PD hanno deciso di mettere in standby la mozione in attesa di documentazione aggiuntiva da parte di RFI che avevano richiesto. Capisco e posso anche condividere il pensiero dei colleghi, anch’io vorrei le tante risposte alle mille domande poste, ma ritengo tuttavia che tale documentazione non arriverà in tempo utile e, in ogni caso, non prima dell’avvio dei lavori a Giampilieri“, rimarca Rinaldo.

“È noto che non tutta l’area di deposito è sotto sequestro e, nel momento in cui partirà il cantiere di Giampilieri, i disagi per Villaggio UNRRA e Contesse saranno inevitabili. La mozione che ho presentato puntava a fornire un contributo concreto per individuare soluzioni atte a mitigare le criticità che si verranno a creare. Mi auguro che lunedì, durante la conferenza dei capigruppo, si decida di portarla in Consiglio Comunale quanto prima”, conclude Rinaldo.

