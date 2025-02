Messina: presunto inquinamento nei villaggi Unrra e Contesse. Pergolizzi scrive a Rfi e Italferr: “amarezza per l’assenza in consiglio comunale”

StrettoWeb

L’assenza di Italferr e Rfi nel consiglio comunale straordinario del comune di Messina convocato per discutere sul “presunto inquinamento ambientale nei villaggi messinesi UNRRA e Contesse”, ha provocato enorme malessere tra i consiglieri comunali. Il presidente Nello Pergolizzi, ha deciso, quindi, di scrivere una lettera ai due enti. “In occasione della seduta straordinaria di Consiglio Comunale, convocata per lunedì 24 febbraio, codeste istituzioni, insieme ad altri enti coinvolti e a rappresentanti del mondo politico, erano state invitate al fine di fornire informazioni complete e trasparenti sulla problematica, così da offrire al Consiglio comunale e, più in generale, all’intera cittadinanza, un quadro chiaro e aggiornato della situazione. Tuttavia, prendendo atto della vostra assenza ingiustificata e della mancata interlocuzione preventiva con lo scrivente, a nome dell’intero Consiglio manifesto profonda amarezza per tale disattenzione istituzionale”, rimarca nella missiva Pergolizzi.

“La vostra presenza sarebbe stata determinante per garantire un confronto chiaro e costruttivo su una tematica di così rilevante impatto per la comunità. Per il futuro, reputo essenziale instaurare un più stretto coordinamento tra le diverse istituzioni, affinché simili situazioni non si ripetano, nel rispetto dei ruoli di rappresentanza e delle responsabilità di ciascun organo istituzionale”, conclude nella lettera il presidente del consiglio comunale.

