Messina: presunto inquinamento a Contesse e villaggio Unrra, Rinaldo chiede la convocazione di un consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Raffaele Rinaldo, insieme ai gruppi consiliari “Con De Luca per Basile”, “Sud chiama Nord” e “Basile Sindaco”, ha avanzato “una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale per affrontare una questione di estrema gravità ambientale e sanitaria che riguarda le zone di Contesse e Villaggio UNRRA. Vista la delicatezza del tema, si auspica che tutti i Consiglieri Comunali, a prescindere dall’appartenenza politica, vogliano sottoscrivere la richiesta prima del suo deposito ufficiale, specificando che non si tratta di bandiere politiche, ma della salute dei cittadini messinesi. La decisione di chiedere la convocazione del Consiglio nasce dalle recenti notizie emerse sui media, secondo cui nei terreni di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), situati nelle zone del Villaggio UNRRA e Contesse, sarebbe in corso lo stoccaggio di terra proveniente dagli scavi per il raddoppio ferroviario Messina-Catania (2° lotto Taormina-Giampilieri). Secondo le segnalazioni, questa terra risulterebbe potenzialmente contaminata da arsenico oltre i limiti di legge. Non a caso, l’area risulta attualmente sottoposta a sequestro”.

“Dubbi gestione dei cantieri”

“Non è la prima volta che emergono dubbi sulla gestione ambientale di questi cantieri. Già da tempo, l’On. Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord) ha sollevato interrogativi sui rischi per la salute pubblica legati agli scavi per il raddoppio ferroviario. A queste preoccupazioni si aggiungono le segnalazioni del Consigliere della II Circoscrizione, Tonino Stracuzzi, che ha già portato in Consiglio Circoscrizionale una Mozione, approvata all’unanimità dei consiglieri compreso il presidente della seconda circoscrizione, per avviare un monitoraggio urgente della qualità dell’aria e delle polveri sottili nel Villaggio UNRRA. Nella mozione, lo stesso consigliere ha evidenziato come il continuo passaggio di mezzi pesanti, spesso non adeguatamente coperti, stia provocando la dispersione di polveri nell’aria e sul suolo, con conseguenze potenzialmente dannose per la salute dei residenti. Una cittadina di Contesse ha persino segnalato che le foglie delle piante del proprio giardino risultano coperte da polveri sospette tanto che si sono ammalorate, segno evidente che la situazione merita un intervento immediato”, rimarca Rinaldo.

Per questo motivo, è stato richiesto un confronto urgente in Consiglio Comunale alla presenza di tutti gli enti competenti:

• Sindaco di Messina;

• Città Metropolitana di Messina;

• ARPA Sicilia;

• ASP Messina;

• RFI (Rete Ferroviaria Italiana);

• ITALFERR S.p.A.;

• Osservatorio Ambientale del Raddoppio Ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo;

• Protezione Civile di Messina;

• Presidente della IV Commissione ARS (Ambiente e Territorio);

• Presidente della II Circoscrizione, Davide Siracusano;

• Tutti i Consiglieri della II Circoscrizione.

“Fare piena luce sulla situazione”

“L’obiettivo è fare piena luce sulla situazione, verificare la presenza di arsenico e altre sostanze inquinanti e adottare provvedimenti immediati per tutelare la salute pubblica. Tra le misure da valutare ci sono il monitoraggio della qualità dell’aria, delle polveri sottili e delle acque marine. La situazione richiede una risposta rapida e concreta. Si confida nella massima collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte per risolvere questo problema e garantire la sicurezza dei cittadini”, conclude Rinaldo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.