Attimi di panico in via Polveriera a Messina dove, in maniera repentina, è avvenuta una frana che ha bloccato la strada con grossi massi, terra e qualche alberello. Per fortuna nessun danno a cose o persone ma solo tanta paura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale per deviare il traffico in altre vie e mettere in sicurezza l’area.

