Messina partner di un progetto europeo per promuovere la parità di genere negli appalti pubblici

Il Comune di Messina è stato selezionato per partecipare al progetto “GenProcure”, finanziato dal programma europeo URBACT IV. L’iniziativa, che vede la città dello Stretto come capofila, mira a promuovere acquisti socialmente responsabili e sostenibili, con un focus sull’uguaglianza di genere. Un partenariato internazionale per un obiettivo comune: acquisti pubblici più inclusivi e paritari.

Altre città europee

Insieme a Messina, altre sette città europee e due autorità regionali hanno aderito al progetto: Zagabria (Croazia), Koszalia (Polonia), Ibrany (Ungheria), Alcoy (Spagna), Umea (Svezia), l’Autorità per lo Sviluppo ed i Progetti Internazionali del Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia Erzegovina) e l’Associazione per lo Sviluppo della Contea di Satu Mare (Romania). Il progetto, coordinato dal Comune portoghese di Vila Nova de Famalicão, ha una durata di 30 mesi e prevede, attraverso un percorso di scambio di buone prassi ed un ampio coinvolgimento degli attori locali nei territori dei partner coinvolti, una diretta partecipazione delle istituzioni pubbliche locali ad attuare, in via integrale, politiche di inclusione e di lotta alla discriminazione di genere.

Progetto

“GenProcure” si concentra sull’attuazione dell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, che promuove l’uguaglianza di genere. Il progetto mira a fornire strumenti tecnici agli enti locali per integrare i principi di pari opportunità nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo locale di supporto, attivato a Messina, composto dai componenti della rete CUG e CPO del Comune di Messina, da istituzioni e associazioni del territorio, ha lanciato un questionario per raccogliere informazioni sulla percezione dei cittadini in merito alle politiche di genere attuate a livello locale. Il questionario, anonimo, sarà uno strumento prezioso per migliorare l’attuazione di politiche più efficaci e inclusive.

Il questionario per coinvolgere i cittadini è disponibile al link: https://survey.comune.messina.it/index.php/983126?lang=it.

