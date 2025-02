Messina: parcheggi di interscambio ancora gratuiti, la soddisfazione di Gioveni

StrettoWeb

“Esprimo apprezzamento sulla decisione dell’Amministrazione di prorogare ulteriormente la gratuita dei parcheggi di interscambio”. Con queste parole il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, commenta il provvedimento che consentirà ancora per altri mesi di poter usufruire gratuitamente degli 11 parcheggi già ultimati e fruibili. “Questa decisione ha un duplice vantaggio – spiega Gioveni – sia (è ovvio) per le tasche dei cittadini, sia per rendere i parcheggi sempre più familiari e appetibili agli automobilisti in funzione di una diversa mobilità che, a torto o a ragione, si sta sempre più delineando in città sulla base di determinate scelte politiche adottate da questa Amministrazione”.

“Ciò che però mi preme già da ora sollecitare all’Amministrazione – prosegue il consigliere – è quanto chiesto da tutte le componenti di Fratelli d’Italia nella conferenza stampa del 5 marzo 2024, ossia il futuro rilascio dei pass per i residenti negli stabili adiacenti ai parcheggi del centro, come quelli di viale Europa e di Palmara. Rimane tuttavia l’amarezza – conclude Gioveni – del “muro” alzato da ATM sulla possibilità di venire incontro invece a quegli utenti che avevano sborsato inutilmente 100 euro per l’abbonamento MOVME che evidentemente rasenta la beffa vista la perenne gratuita dei parcheggi”.

