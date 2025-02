Messina, al Palacultura la presentazione del libro su Saro Cucinotta

StrettoWeb

Oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 17, nella sala Palumbo del Palacultura Antonello di Messina, si terrà la presentazione del libro “Saro Cucinotta, incisore, critico d’arte e patriota messinese”. All’evento, patrocinato dal Comune di Messina, porterà i saluti l’assessore Enzo Caruso, anche nel suo ruolo di studioso di storia patria. Il libro su Saro Cucinotta del compianto Giovanni Molonia, ricco di immagini e notizie inedite, sarà presentato dagli storici dell’arte Gioacchino Barbera, già direttore della Galleria Regionale di palazzo Abatellis di Palermo, e Luigi Giacobbe della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Interverranno anche Giovanna Quartarone dell’Archivio storico e della Biblioteca comunale, Alba Crea curatrice dell’opera e l’editrice Mimma Vicidomini. Nell’occasione sarà letta una presentazione al volume a firma di Mariantonietta Picone Petrusa, professore emerito di Storia dell’arte dell’Università di Napoli.

Giovanni Molonia, studioso di storia patria, ha collaborato ed è stato un punto di riferimento per l’Archivio storico e la Biblioteca del Comune di Messina. Non aveva ancora 40 anni Saro Cucinotta, quando venne fucilato per errore a Parigi durante i moti della Comune. Nato nel 1831, era stato l’allievo migliore e prediletto di Tommaso Aloysio Juvara, con cui studiò prima a Messina e dopo all’Istituto di Belle Arti di Napoli. Proprio a Napoli cominciò giovanissimo ad esporre con successo le sue belle acqueforti e a scrivere i primi articoli sull’arte moderna. Trasferitosi poi a Parigi, collaborò con riviste d’arte ed editori. Il futuro ricco di promesse, che si apriva davanti a lui, fu presto troncato da una tragica morte.

