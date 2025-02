Messina, operativo il Pronto Soccorso del Policlinico al Padiglione E

StrettoWeb

Sono state completate alcuni minuti fa tutte le procedure di trasferimento dei pazienti verso il rinnovato Pronto Soccorso del Padiglione E del Policlinico di Messina. Dopo il primo step di ieri, con il passaggio dei pazienti della Medicina D’Urgenza, oggi pomeriggio è stata la volta di coloro che si trovavano al padiglione C in Pronto Soccorso. Già a partire dalle ore 15 l’arrivo della prima ambulanza del 118, che è giunta direttamente all’interno della camera calda del padiglione E. Anche i cittadini che giungono in autopresentazione possono, dunque, recarsi direttamente al Padiglione E.

La soddisfazione di Santonocito

“Ringrazio tutto il personale – ha detto il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito – per il lavoro profuso in questi giorni e per aver contributo al raggiungimento di questo obiettivo così importante per la città e per la salute delle persone”.

