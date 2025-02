Messina, verso una rete dello Stretto sostenibile: nascono le comunità di patrimonio

StrettoWeb

“Giorno 10 Febbraio 2025, presso Lo Spazio Saraj In Via Citarella a Messina, si è avviato ufficialmente il primo passo per la costituzione di “Comunità di patrimonio”, all’interno della Rete Territorio Stretto Sostenibile, che ha preso le sue mosse sulla sponda calabra. Con l’obiettivo di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale dello Stretto, diverse realtà appartenenti prevalentemente al terzo settore, che operano sulla sponda siciliana e sulla sponda calabrese, hanno aderito al processo di costituzione della Rete”. Così in una nota la Rete Territorio Stretto Sostenibile dopo l’incontro del 10 febbraio a Messina.

“La Convenzione di Faro si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo è fondamentale prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966”.

“Consapevoli dell’importanza del muto rapporto tra patrimonio culturale dello stretto e paesaggio dello stretto e comunità che lo abita, lo scopo di questa rete è quello di condividere gli stessi valori e attribuire un’importanza fondamentale alla salvaguardia dello stesso. L’intento è quello di fare rete e dialogare attivamente per innescare processi virtuosi che permettano alle diverse comunità di patrimonio di prendersi cura e fruizione sostenibile del patrimonio dello Stretto. Le Associazioni oggi presenti riconoscono la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineano l’importanza della sua conservazione e della partecipazione attiva nella costruzione di una società pacifica e democratica”.

“La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l’impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre iniziative volte a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate. Territorio Stretto Sostenibile. Per contatti: letovenera@gmail.com”.

