Messina, morto il prof. Antonino Metro: la solidarietà del Sindaco Basile

“Esprimo il più profondo cordoglio a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del prof. Antonino Metro, illustre cittadino della nostra comunità e figura di spicco del nostro Ateneo. Storico preside di Giurisprudenza ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla promozione del Diritto Romano”, afferma il sindaco di Messina Federico Basile.

“Con la scomparsa del prof. Metro – prosegue Basile – Messina, perde uno dei più importanti studiosi di Diritto Romano del Paese che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per i giovani e gli studenti nell’Università contribuendo a formare intere generazioni. Una delle personalità meglio strutturate, forte, com’era, di un bagaglio accademico, fatto di studi e ricerche incessanti, come di riconoscimenti tributati da atenei europei e dalle istituzioni più diverse ed accreditate. Generoso e nobile d’animo, lo ricordiamo anche per la sua fattiva partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della Città. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e alle persone a lui più vicine”.

