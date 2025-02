Lutto a Messina, è morta la prof.ssa Rosalia Cavalieri

StrettoWeb

Lutto a Messina per la morte di Rosalia Cavalieri. La professoressa era Ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi presso il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali (prima Facoltà di Scienze della Formazione) dove ha insegnato per quasi un trentennio. Formatasi nel nostro Ateneo sino al Dottorato di ricerca, ha poi completato i propri studi in Francia dove ha sviluppato le sue ricerche sulle teorie sull’afasia nell’opera di Henry Bergson, di cui fu profonda lettrice e originale interprete.

Autore di oltre un centinaio di pubblicazioni

Membro del Comitato scientifico ed esecutivo della Società Italiana di Filosofia del linguaggio dal 2002 al 2006 e, sino ad oggi, della Direzione Scientifica della rivista internazionale “Reti, Saperi, Linguaggi. Italian Journal of Cognitive sciences”, è stata autrice di oltre un centinaio di pubblicazioni, fra cui quindici monografie pubblicate per Laterza, per Il Mulino e per altri primari editori italiani e stranieri, e molti saggi e articoli in riviste nazionali e internazionali.

Il suo contributo alla ricerca è stato tra i più originali

Il suo contributo alla ricerca è stato tra i più originali in almeno due settori: la semiotica delle lingue segnate dei sordi, e, più di recente, la teoria e la storia della percezione sensoriale. In questi ambiti ha ricoperto per la prima volta in Italia la cattedra sperimentale di “Teorie delle lingue dei segni”, dedicandosi indefessamente alla didattica per i giovani studiosi segnanti, diversi dei quali ha portato a conseguire la laurea nell’Ateneo di Messina. Per lo sviluppo del secondo ambito ha imposto all’interesse nazionale la riflessione sulla sensorialità del gusto e dell’olfatto e ha diffuso la cultura della gastronomia consapevole, ricevendo anche importanti premi del settore.

Il cordoglio del Rettore

Il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, esprime il cordoglio, a nome di tutta la Comunità accademica, “per la scomparsa della professoressa Rosalia Cavalieri. La sua profonda dedizione al lavoro, un grande cuore e un’apertura mentale che ha seminato saggezza, lealtà verso gli studenti e i colleghi, e una straordinaria forza d’animo, dimostrata anche durante la sua lunga malattia, lasciano un segno vibrante nel cuore di chi ha potuto conoscerla e ascoltarla“.

Funerali

I funerali avranno luogo domani, sabato 1 marzo, alle ore 11 a Messina presso la Concattedrale del Santissimo Salvatore.

