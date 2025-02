Messina, Mirko Cantello aderisce alla Democrazia Cristiana

StrettoWeb

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina, Mirko Cantello, espulso dalla Lega di Germanà qualche giorno fa, aderisce alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Con lui anche il consigliere del II Quartiere Paolo Scivolone. “Condividiamo i principi moderati e democristiani di ascolto – si legge nel comunicato diramato nel pomeriggio– solidarietà e mediazione, che caratterizzano il movimento guidato dal segretario Totò Cuffaro. Per noi, questo rappresenta un ritorno alle origini in un momento storico in cui è necessario rafforzare il riequilibrio tra le regioni, piuttosto che promuovere una maggiore autonomia“.

“Insieme al consigliere comunale Giovanni Caruso e alla nuova classe dirigente della Democrazia Cristiana, ci impegneremo attivamente per la crescita del partito e dei rispettivi gruppi consiliari. Sotto la guida e l’esperienza di Totò Cuffaro, lavoreremo con dedizione affinché il nostro contributo possa incidere positivamente sulle dinamiche politiche e amministrative, a livello locale, regionale e nazionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini”, conclude la nota.

